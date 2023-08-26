Усик – Дюбуа: когда и где смотреть трансляцию боя, прогнозы букмекеров

26 августа в польском городе Вроцлав пройдет большой вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
В этом поединке встретятся обладатель титулов WBA-Super, WBO, IBF, IBO, украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и регулярный чемпион мира WBA, британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО).
Ориентировочное время начала боя около 23:00-23:30 по Киеву.
Для 36-летнего Усика это будет вторая защита чемпионских поясов. До этого, в сентябре 2021 года, он победил Энтони Джошуа, который сразу попросил реванш.
На территории Украины поединок будет транслировать медиасервис MEGOGO. Посмотреть можно по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".
Прогноз букмекеров
Безусловным фаворитом для британцев William Hill стал украинский боксер. На победу Усика принимают ставки с коэффициентом 1,10. Поставить на потенциальный успех Дюбуа можно с кефом 7,00.
Даже вероятность того, что поединок будет длиться все 12 раундов, выше с баллом 3,25.
Сходные главные цифры подготовили и в австрийской конторе Bwin. Кефы на потенциальные победы обоих боксеров одинаковы – 1,10 и 7,00 соответственно. На нечастый в боксе результат с ничьей выставили балл 26,00.
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