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  1. В Украине

Усик – Дюбуа: когда и где смотреть трансляцию боя, прогнозы букмекеров

09:38, 26 августа 2023
Украинец Александр Усик будет защищать титулы в поединке с британцем Дэниелом Дюбуа.
Усик – Дюбуа: когда и где смотреть трансляцию боя, прогнозы букмекеров
Фото: K2 Promotions
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26 августа в польском городе Вроцлав пройдет большой вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

В этом поединке встретятся обладатель титулов WBA-Super, WBO, IBF, IBO, украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) и регулярный чемпион мира WBA, британец Даниэль Дюбуа (19-1, 18 КО).

Ориентировочное время начала боя около 23:00-23:30 по Киеву.

Для 36-летнего Усика это будет вторая защита чемпионских поясов. До этого, в сентябре 2021 года, он победил Энтони Джошуа, который сразу попросил реванш.

На территории Украины поединок будет транслировать медиасервис MEGOGO. Посмотреть можно по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Максимальная" и "Спорт".

Прогноз букмекеров

Безусловным фаворитом для британцев William Hill стал украинский боксер. На победу Усика принимают ставки с коэффициентом 1,10. Поставить на потенциальный успех Дюбуа можно с кефом 7,00.

Даже вероятность того, что поединок будет длиться все 12 раундов, выше с баллом 3,25.

Сходные главные цифры подготовили и в австрийской конторе Bwin. Кефы на потенциальные победы обоих боксеров одинаковы – 1,10 и 7,00 соответственно. На нечастый в боксе результат с ничьей выставили балл 26,00.

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