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Данилов о мобилизации: Может быть дополнительный призыв

09:20, 26 августа 2023
У нас ни дня мобилизация не прекращалась, — сказал секретарь СНБО.
Данилов о мобилизации: Может быть дополнительный призыв
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что изменений в мобилизации не произойдет, однако не исключается вероятность дополнительного призыва. Об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

"Изменений в мобилизации не нужно ожидать. У нас ни дня мобилизация не прекращалась, но она происходит с учетом необходимости ребят и девушек, которых нужно призвать для выполнения тех или иных задач, мы спокойно делаем это дело", – сказал он.

Данилов подчеркнул, что уже отработан не первый этап мобилизации.

"Крик не надо поднимать, потому что все идет по плану, который на сегодняшний день есть", – отметил секретарь СНБО.

В то же время, он допускает возможность дополнительного призыва.

"Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля 2022 года. Мобилизация происходит спокойно, и те объемы, которые нужны для наших Вооруженных сил никогда не пересекали ту отметку. Более того, мы ни одного месяца не выходили на те показатели, которые утверждали", – сказал Данилов.

Также секретарь СНБО подчеркнул, что в армию "призывают ровно столько, сколько нужно для выполнения задач".

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что военное командование призвало его разрешить мобилизовывать больше людей.

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