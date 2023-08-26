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Данілов про мобілізацію: Може бути додатковий призов

09:20, 26 серпня 2023
У нас жодного дня мобілізація не припинялася, — сказав секретар РНБО.
Данілов про мобілізацію: Може бути додатковий призов
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що змін до мобілізації не відбудеться, проте не виключається ймовірність додаткового призову. Про це він сказав в ефірі "Українського радіо".

"Змін до мобілізації не треба очікувати. У нас жодного дня мобілізація не припинялася, але вона відбувається з урахуванням необхідності хлопців і дівчат, яких треба призвати для виконання тих чи інших завдань, ми спокійно робимо цю справу", – сказав він.

Данілов наголосив, що вже відпрацьовано не перший етап мобілізації.

"Ґвалту не треба здіймати, тому що все йде за планом, який на сьогодні є", – зазначив секретар РНБО.

Водночас Данілов допускає можливість додаткового призову.

"Так, військові звертаються, і буде, скоріше за все, додатковий призов, але це не значить, що це буде виходити за ті межі, які ми затвердили ще 24 лютого 2022 року. Мобілізація відбувається спокійно, і ті обсяги, які потрібні для наших Збройних сил, ніколи не перетинали ту позначку. Більш того, ми жодного місяця не виходили на ті показники, які затверджували", – сказав він.

Також секретар РНБО наголосив, що до війська "призивають рівно стільки, скільки потрібно для виконання завдань".

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський заявив, що військове командування закликало його дозволити мобілізовувати більше людей.

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