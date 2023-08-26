В Україні відзначають День авіації: що ще святкують 26 серпня

День авіації України було започатковано указом Леоніда Кравчука у 1993 році.

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26 серпня в Україні святкують День авіації. Цього дня українці вітають працівників цивільної та військової авіації та дякують за їхню нелегку працю, адже вони зараз роблять усе можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Свято заснував Леонід Кравчук 16 серпня 1993 року.

Також 26 серпня Всесвітній день собаки. Ідея створити окреме свято належить американці Коллін Пейдж, яка є провідною спеціалісткою з поведінки тварин, експерткою сайту DogTime.com та журналу "OK!" та авторкою книг. Заснувала вона день 2004 року.

Ще сьогодні День далекобійника. Свято щороку припадає на останню суботу серпня. Воно хоч і є неофіційним, проте цього дня можна привітати всіх водіїв великовантажних автомобілів.

Крім цього, у Фінляндії святкують День природи, у США - День рівності жінок, у Німеччині - фестиваль "Довга ніч Музеїв" у Берліні, в Аргентині - День акторів.

Віряни вшановують пам'ять Максима Сповідника і єпископа Тихона Задонського. Також цього дня віряни вшановують Страсну ікону Богоматері. Ця ікона молиться про захист від пожеж, стихійних лих і хвороб, а також про зцілення людей із психічними захворюваннями.

Цікаві прикмети на цей день:

люди дивилися, який сьогодні день: вітер тихий — погода буде суха і тепла, а якщо буря — чекайте на дощі у вересні;

над лісом стелиться туман — вродять гриби;

на сіннику почало сиріти сіно — почнеться дощ;

в лісі багато грибів — через рік буде великий урожай хліба;

почути вночі крик сови — погода зміниться;

місяць має кільце — погода почне змінюватися;

безвітряна погода — буде шторм;

місяць молодий і червоний — погода буде сирою.

Серед наших предків існувало повір'я, що 26 серпня важливо прибратися в сараї та погребі, щоб осіння гниль не з'явилася в зимових сховищах. Намагалися стежити за горобиною — якщо на ній знову з'явилися квіти, значить осінь буде теплою, сухою, довгою. Зазвичай влаштовували і генеральне прибирання в будинку.

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