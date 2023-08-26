У рф заявили про атаку дронів на Москву і область: пролунало кілька вибухів, відео

Вибухи чули у Москві, а також у Одинцовському та Істрінському районах області.

Вночі 26 серпня під Москвою, в Одинцовському та Істринському районах області, було чути кілька гучних вибухів. Про це пишуть росЗМІ.

У всіх московських аеропортах було оголошено план "Килим". Очевидці кажуть, що була атака дронів. Але мер Москви Собянін як завжди відрапортував, що нібито ППО збила один БПЛА, постраждалих і руйнувань немає.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи атаки безпілотників на Москву, заявив, що росіяни мають побачити, що таке війна.

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