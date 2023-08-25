Роботодавцям компенсуватимуть витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Уряд компенсуватиме роботодавцям витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ групи.

Джерело фото: Work.ua

Уряд планує відшкодовувати роботодавцям витрати на створення робочих місць для осіб з інвалідністю, повідомили з Міністерства економіки. Розмір компенсацій буде визначатися наступним чином:

Для осіб з інвалідністю І групи - до 100,5 тис. гривень (еквівалент 15 мінімальних зарплат).

Для осіб з інвалідністю II групи - до 67 тис. гривень (еквівалент 10 мінімальних зарплат).

Зокрема, будуть компенсуватися витрати на придбання допоміжних засобів та облаштування робочого місця, включаючи:

Спеціальні меблі, матеріали для дверей, антиковзаючі та дотикові покриття для підлог і сходів.

Транспортери для подолання сходів.

Спеціальна офісна та комп'ютерна техніка.

Допоміжні засоби для звукового та зорового сприйняття.

Для отримання компенсації роботодавець повинен подати заяву до регіонального центру зайнятості у паперовій або електронній формі, разом з копіями документів, що підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю та придбання допоміжних засобів.

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