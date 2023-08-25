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  1. В Україні

Роботодавцям компенсуватимуть витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

21:46, 25 серпня 2023
Уряд компенсуватиме роботодавцям витрати на облаштування робочих місць для осіб з інвалідністю І та ІІ групи.
Роботодавцям компенсуватимуть витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Джерело фото: Work.ua
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Уряд планує відшкодовувати роботодавцям витрати на створення робочих місць для осіб з інвалідністю, повідомили з Міністерства економіки. Розмір компенсацій буде визначатися наступним чином:

  • Для осіб з інвалідністю І групи - до 100,5 тис. гривень (еквівалент 15 мінімальних зарплат).
  • Для осіб з інвалідністю II групи - до 67 тис. гривень (еквівалент 10 мінімальних зарплат).

Зокрема, будуть компенсуватися витрати на придбання допоміжних засобів та облаштування робочого місця, включаючи:

  • Спеціальні меблі, матеріали для дверей, антиковзаючі та дотикові покриття для підлог і сходів.
  • Транспортери для подолання сходів.
  • Спеціальна офісна та комп'ютерна техніка.
  • Допоміжні засоби для звукового та зорового сприйняття.

Для отримання компенсації роботодавець повинен подати заяву до регіонального центру зайнятості у паперовій або електронній формі, разом з копіями документів, що підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю та придбання допоміжних засобів.

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