Роботодавцям компенсуватимуть витрати на облаштування робочих місць для людей з інвалідністю

Уряд планує відшкодовувати роботодавцям витрати на створення робочих місць для осіб з інвалідністю, повідомили з Міністерства економіки. Розмір компенсацій буде визначатися наступним чином:
- Для осіб з інвалідністю І групи - до 100,5 тис. гривень (еквівалент 15 мінімальних зарплат).
- Для осіб з інвалідністю II групи - до 67 тис. гривень (еквівалент 10 мінімальних зарплат).
Зокрема, будуть компенсуватися витрати на придбання допоміжних засобів та облаштування робочого місця, включаючи:
- Спеціальні меблі, матеріали для дверей, антиковзаючі та дотикові покриття для підлог і сходів.
- Транспортери для подолання сходів.
- Спеціальна офісна та комп'ютерна техніка.
- Допоміжні засоби для звукового та зорового сприйняття.
Для отримання компенсації роботодавець повинен подати заяву до регіонального центру зайнятості у паперовій або електронній формі, разом з копіями документів, що підтверджують працевлаштування особи з інвалідністю та придбання допоміжних засобів.
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