Работодателям будут компенсировать расходы на обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью

Правительство будет компенсировать работодателям расходы на обустройство рабочих мест для лиц с инвалидностью I и II группы.

Источник фото: Work.ua

Правительство планирует возмещать работодателям расходы на создание рабочих мест для лиц с инвалидностью, сообщили из Министерства экономики. Размер компенсаций будет определяться следующим образом:

Для лиц с инвалидностью I группы - до 100,5 тыс. гривен (эквивалент 15 минимальных зарплат).

Для лиц с инвалидностью II группы - до 67 тыс. гривен (эквивалент 10 минимальных зарплат).

В частности, будут компенсироваться расходы на приобретение вспомогательных средств и обустройство рабочего места, включая:

Специальная мебель, материалы для дверей, антискользящие и осязательные покрытия для полов и лестниц.

Транспортеры для преодоления лестниц.

Специальная офисная и компьютерная техника.

Вспомогательные средства для звукового и зрительного восприятия.

Для получения компенсации работодатель должен подать заявление в региональный центр занятости в бумажной или электронной форме, вместе с копиями документов, подтверждающих трудоустройство лица с инвалидностью и приобретение вспомогательных средств.

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