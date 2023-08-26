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Alibaba выпустила ИИ-модель, которая может понимать изображения и создавать подписи

10:18, 26 августа 2023
Qwen-VL-Chat от Alibaba может писать истории и создавать изображения на основе фотографий.
Alibaba выпустила ИИ-модель, которая может понимать изображения и создавать подписи
Источник фото:: Investory News
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Компания Alibaba выпустила новую модель искусственного интеллекта, которая обладает способностью понимать изображения и проводить более сложные разговоры, чем их предыдущие продукты, – сообщает internetua.

Китайский технологический гигант объявил, что две новые модели – Qwen-VL и Qwen-VL-Chat – будут иметь открытый исходный код. Это означает, что исследователи, ученые и компании со всего мира смогут использовать их для создания собственных программ искусственного интеллекта без необходимости восстанавливать обучение системы с нуля. Это значительно экономит время и ресурсы.

Представители Alibaba утверждают, что Qwen-VL может отвечать на запросы, связанные с различными изображениями, и создавать подписи к ним.

С другой стороны, Qwen-VL-Chat обеспечивает более "сложное взаимодействие", включая сравнение нескольких введенных изображений и ответ на последовательные раунды вопросов. К задачам, которые может выполнять Qwen-VL-Chat, входит написание историй и создание изображений на основе фотографий, которые предоставляет пользователь. Также она умеет решать математические уравнения, которые отображены на изображении.

Alibaba приводит пример с табличкой в больнице, где Qwen-VL-Chat может ответить на вопрос о расположении определенных отделений, интерпретируя изображение знака.

До этого момента большинство генеративных систем искусственного интеллекта, где технология формирует ответы на основе введенного пользователем текста, были нацелены на работу с текстом. Последняя версия OpenAI ChatGPT также обладает способностью понимать изображения и предоставлять ответы в текстовом виде, подобно Qwen-VL-Chat.

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