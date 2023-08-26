В Украине подготовили к отопительному сезону 70% объектов ЖКХ

70% объектов ЖКХ уже готовы к холодам, остальные - в процессе.

Источник фото: Нафтогаз Украины

Украина уже подготовила к приближающемуся отопительному сезону около 70% объектов жилищно-коммунального хозяйства, остальные остались в процессе подготовки, но энергетические специалисты уверены, что завершат эти работы до октября, – сообщает Министерство развития общин и территорий Украины.

«По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовность объектов ЖКХ. Продолжаются плановые работы по подготовке жилого фонда, сетей, котельных и генерирующего оборудования. К 1 октября ожидаем 100% готовность», – сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Министр также добавил, что тепловая часть почти всех теплоэлектростанций уже восстановлена, и сейчас продолжаются запланированные работы по ремонту генерирующего оборудования. Одновременно ведомство активно привлекает международную техническую помощь и формирует запасы необходимых запчастей и оборудования для объектов критической инфраструктуры.

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