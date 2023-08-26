В Україні підготували до опалювального сезону 70% об'єктів ЖКГ

70% об'єктів ЖКГ вже готові до холодів, решта – в процесі.

Джерело фото: Нафтогаз України

Україна вже підготувала до наближаючого опалювального сезону близько 70% об'єктів житлово-комунального господарства, інші залишилися в процесі підготовки, але енергетичні спеціалісти впевнені, що завершать ці роботи до жовтня, – повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

«Станом на 15 серпня маємо понад 70% готовність обʼєктів ЖКГ. Продовжуються планові роботи з підготовки житлового фонду, мереж, котелень та генеруючого обладнання. До 1 жовтня очікуємо 100% готовність», – повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Александр Кубраков.

Міністр також додав, що теплова частина майже всіх теплоелектростанцій вже відновлена, і наразі тривають заплановані роботи з ремонту генеруючого обладнання. Одночасно відомство активно залучає міжнародну технічну допомогу і формує запаси необхідних запчастин та обладнання для об'єктів критичної інфраструктури.

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