Данілов прокоментував удари БПЛА по Москві: Хай побачать, що таке війна

Війна прийде на росію. І цю війну вони самі туди покликали, — сказав секретар РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи атаки безпілотників на Москву, заявив, що росіяни мають побачити, що таке війна, не лише наші люди мають страждати. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

"Скажіть, будь ласка, якщо наші діти, наші жінки, літні люди мають перебувати в укриттях, то чому росіяни мають себе спокійно почувати у своїй домівках, у своїх квартирах у місті Москва, звідки ухвалюються всі ці рішення, звідки ці божевільні ухвалили рішення напасти на нашу країну. Хай вони постраждають так само, побачать, що таке війна", - сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, жителям рф здається, що війна ніколи не прийде в їх домівки, але вона вже прийшла до них 24 лютого, коли Путін вирішив напасти на Україну.

Він наголосив, що на росіян потрібно чинити потужний тиск, аби вони зрозуміли, що несуть спільну відповідальність за війну проти України.

"Ми дуже хотіли б, щоб так сталося. Але маю сказати, що має бути більш потужний тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що вони несуть спільну відповідальність за всі ті дії, які на сьогодні відбуваються на території нашої України. Війна прийде на росію. І цю війну вони самі туди покликали", – сказав Данілов.

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