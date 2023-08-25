Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду виснувала, чи може отримати посадовець міськради свідоцтво адвоката

Раніше Велика Палата заявила, що судді та прокурори не можуть отримувати свідоцтво адвоката, але у цій справі, як виснували у ВП ВС, все інакше.

На зарплати дисциплінарним інспекторам у 2024 році необхідно 50 млн грн, — ВРП

Посадовий оклад керівника Служби складатиме більше 100 тисяч грн, а дисциплінарного інспектора – близько 80 тисяч, але Мінфін не врахував потребу у граничних видатках на 2024 рік.

У Кабміну буде півроку на подання до Ради законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності

Новий закон про правотворчу діяльність зобов’язує Кабмін протягом шести місяців подати до Верховної Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності.

Керівництво суду нав’язало судді помічника проти її волі, але суддя відмовилась з ним працювати

Як виявилося, близький родич помічника судді є обвинуваченим в справі, що розглядає суддя.

Будуть карати пробаційним наглядом: Верховна Рада ухвалила закон, який вводить новий основний вид покарання до Кримінального кодексу

За одержання хабаря, заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, порушення права на захист, завідомо незаконне затримання, шахрайство зможуть застосовувати покарання у виді пробаційного нагляду: Верховна Рада ухвалила закон.

  1. В Україні

Данілов прокоментував удари БПЛА по Москві: Хай побачать, що таке війна

21:20, 25 серпня 2023
Війна прийде на росію. І цю війну вони самі туди покликали, — сказав секретар РНБО.
Данілов прокоментував удари БПЛА по Москві: Хай побачать, що таке війна
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Секретар РНБО Олексій Данілов, коментуючи атаки безпілотників на Москву, заявив, що росіяни мають побачити, що таке війна, не лише наші люди мають страждати. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода.

"Скажіть, будь ласка, якщо наші діти, наші жінки, літні люди мають перебувати в укриттях, то чому росіяни мають себе спокійно почувати у своїй домівках, у своїх квартирах у місті Москва, звідки ухвалюються всі ці рішення, звідки ці божевільні ухвалили рішення напасти на нашу країну. Хай вони постраждають так само, побачать, що таке війна", - сказав секретар РНБО.

За словами Данілова, жителям рф здається, що війна ніколи не прийде в їх домівки, але вона вже прийшла до них 24 лютого, коли Путін вирішив напасти на Україну. 

Він наголосив, що на росіян потрібно чинити потужний тиск, аби вони зрозуміли, що несуть спільну відповідальність за війну проти України.

"Ми дуже хотіли б, щоб так сталося. Але маю сказати, що має бути більш потужний тиск на росіян для того, щоб вони розуміли, що вони несуть спільну відповідальність за всі ті дії, які на сьогодні відбуваються на території нашої України. Війна прийде на росію. І цю війну вони самі туди покликали", – сказав Данілов.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Піндрак
    Олександр Піндрак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Володимир Білоус
    Володимир Білоус
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді