Данилов прокомментировал удары БПЛА по Москве: Пусть увидят, что такое война

Секретарь СНБО заверил, что война придет в рф, и ее граждане сами туда позвали войну.

Секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя атаки беспилотников на Москву, заявил, что россияне должны увидеть, что такое война, не только наши люди должны страдать. Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

"Скажите, пожалуйста, если наши дети, наши женщины, пожилые люди должны находиться в укрытиях, то почему россияне должны себя спокойно чувствовать в своих домах, в своих квартирах в городе Москва, откуда принимаются все эти решения, откуда эти сумасшедшие приняли решение напасть на нашу страну. Пусть они пострадают так же, увидят, что такое война", - сказал секретарь СНБО.

По словам Данилова, жителям рф кажется, что война никогда не придет в их дома, но она уже пришла к ним 24 февраля, когда Путин решил напасть на Украину.

Он подчеркнул, что на россиян нужно оказывать мощное давление, чтобы они поняли, что несут общую ответственность за войну против Украины.

"Мы очень хотели бы, чтобы так произошло. Но должен сказать, что должно быть более мощное давление на россиян для того, чтобы они понимали, что они несут общую ответственность за все те действия, которые сегодня происходят на территории нашей Украины. Война придет в рф. И эту войну они сами туда позвали", – сказал Данилов.

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