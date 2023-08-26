В рф заявили об атаке дронов на Москву и область: прогремело несколько взрывов, видео

Взрывы слышали в Москве, а также в Одинцовском и Истринском районах области.

Ночью 26 августа под Москвой, в Одинцовском и Истринском районах области было слышно несколько громких взрывов. Об этом пишут росСМИ.

Во всех московских аэропортах был объявлен план "Ковер". Очевидцы говорят, что была атака дронов. Но мэр Москвы Собянин как всегда отрапортовал, что якобы ПВО сбила один БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя атаки беспилотников на Москву, заявил, что россияне должны увидеть, что такое война.

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