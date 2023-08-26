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Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

Первое заседание Конкурсной комиссии по избранию председателя Службы судебной охраны: что известно

Избрание председателя Конкурсной комиссии, проверка стажа кандидатов и обращение в Совет правосудия для продления сроков конкурса.

Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в исчислении сроков досудебного расследования

Президент подписал закон об исчислении сроков досудебного расследования во время войны.

Украинские пенсионеры, которые не тратят деньги с пенсионного счета в течение полугода, могут потерять пенсию, - Верховная Рада приняла законопроект

Одобренный Радой законопроект предусматривает, что суммы пенсий, зачисленные на текущие счета, по которым в течение 6 месяцев отсутствовали расходные операции, подлежат возврату учреждениями банков по требованию органов Пенсионного фонда в пределах остатков средств на счетах после прекращения выплаты пенсий.

Большая Палата Верховного Суда решила, может ли получить должностное лицо горсовета свидетельство адвоката

Ранее Большая Палата заявила, что судьи и прокуроры не могут получать свидетельство адвоката, но по этому делу, как решили в БП ВС, все иначе.

  1. В мире

В рф заявили об атаке дронов на Москву и область: прогремело несколько взрывов, видео

08:31, 26 августа 2023
Взрывы слышали в Москве, а также в Одинцовском и Истринском районах области.
В рф заявили об атаке дронов на Москву и область: прогремело несколько взрывов, видео
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Ночью 26 августа под Москвой, в Одинцовском и Истринском районах области было слышно несколько громких взрывов. Об этом пишут росСМИ.

Во всех московских аэропортах был объявлен план "Ковер". Очевидцы говорят, что была атака дронов. Но мэр Москвы Собянин как всегда отрапортовал, что якобы ПВО сбила один БПЛА, пострадавших и разрушений нет.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя атаки беспилотников на Москву, заявил, что россияне должны увидеть, что такое война. 

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