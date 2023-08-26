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  1. Общество

В Украине отмечают День авиации: еще празднуют 26 августа

08:46, 26 августа 2023
День авиации Украины был учрежден указом Леонида Кравчука в 1993 году.
В Украине отмечают День авиации: еще празднуют 26 августа
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26 августа в Украине отмечают День авиации. В этот день украинцы поздравляют работников гражданской и военной авиации и благодарят их нелегкий труд, ведь они сейчас делают все возможное, чтобы приблизить нашу победу. Праздник учредил Леонид Кравчук 16 августа 1993 года.

Также 26 августа – Всемирный день собаки. Идея создать отдельный праздник принадлежит американке Коллин Пейдж, ведущей специалистке по поведению животных, экспертке сайта DogTime.com и журнала "OK!" и автора книг. Учредила она день 2004 года.

Еще сегодня День дальнобойщика. Праздник каждый год приходится на последнюю субботу августа. Он хоть и неофициальный, однако в этот день можно поздравить всех водителей большегрузных автомобилей.

Кроме этого, в Финляндии празднуют День природы, в США – День равенства женщин, в Германии – фестиваль "Долгая ночь Музеев" в Берлине, в Аргентине – День актеров.

Верующие чтят память Максима Исповедника и епископа Тихона Задонского. Также в этот день верующие чтят Страстную икону Богоматери. Эта икона молится о защите от пожаров, стихийных бедствий и болезней, а также об исцелении людей с психическими заболеваниями.

Интересные приметы на этот день:

  • люди смотрели, какой сегодня день: ветер тихий – погода будет сухая и теплая, а если буря – ждите дождей в сентябре;
  • над лесом стелется туман – уродятся грибы;
  • на сеннике начало сиреть сено - начнется дождь;
  • в лесу много грибов – через год будет большой урожай хлеба;
  • услышать ночью крик совы – погода изменится;
  • луна имеет кольцо - погода начнет меняться;
  • безветренная погода – будет шторм;
  • луна молодая и красная — погода будет сырой.

Среди наших предков существовало поверье, что 26 августа важно убраться в сарае и погребе, чтобы осенняя гниль не появилась в зимних хранилищах. Пытались следить за рябиной — если на ней снова появились цветы, значит, осень будет теплой, сухой, длинной. Обычно устраивали и генеральную уборку в доме.

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