Зеленський про посилення мобілізації: Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати

Володимир Зеленський прокоментував посилення мобілізації.

Мобілізацію в Україні можуть посилити. Так, під час прес-конференції 23 серпня за результатами «Кримської платформи» Володимир Зеленський заявив, що військове командування закликало його дозволити мобілізовувати більше людей.

«Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати. Все. Більше поки що не можу вам нічого сказати», - сказав Зеленський.

Також на інше запитання стосовно південного напрямку, Зеленський зауважив: «Ви знаєте, що там все щільно заміновано і непросто. І люди дуже часто йдуть пішки, щоб не втратити той дефіцит броньованої техніки. Якби у нас було із запасом, авжеж, можна було б ризикувати. Не хочеться ризикувати, як людьми, так і технікою. Але це вибір командирів на місцях. Перш за все люди, а потім техніка, мої сигнали всі вони знають, я їжджу на фронт постійно, і знаю весь дефіцит».

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