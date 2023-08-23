Зеленский об усилении мобилизации: Скажу откровенно, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать

Владимир Зеленский прокомментировал усиление мобилизации.

Мобилизацию в Украине могут ужесточить. Так, на пресс-конференции 23 августа по результатам «Крымской платформы» Владимир Зеленский заявил, что военное командование призвало его разрешить мобилизовывать больше людей.

«Скажу прямо, военные ко мне обратились с этим, чтобы дать возможность больше мобилизовывать. Все. Больше пока не могу вам ничего сказать», - сказал Зеленский.

Также на другой вопрос, касающийся южного направления, Зеленский заметил: «Вы знаете, что там все плотно заминировано и непросто. И люди очень часто идут пешком, чтобы не потерять этот дефицит бронированной техники. Если бы у нас было с запасом, можно было бы рисковать. Не хочется рисковать как людьми, так и техникой. Но это выбор командиров на местах. Прежде всего люди, а потом техника, мои сигналы все они знают, я езжу на фронт постоянно и знаю весь дефицит».

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