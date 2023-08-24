В Киевской области возле высоковольтной башни обнаружили тело 14-летнего парня

В селе Копачев нашли тело 14-летнего парня, полиция инкриминирует самоубийство.

Источник фото: Тelegram / Andrii Nebytov

В селе Копачев, что находится в Киевской области, правоохранители обнаружили тело 14-летнего парня вблизи высоковольтной башни. Согласно предварительной версии, парень совершил самоубийство, – сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов.

«Погиб 14-летний мальчик из села Копачев. Правоохранители Киевщины расследуют обстоятельства трагедии. Тело несовершеннолетнего обнаружили полицейские в отдаленной части села, вблизи высоковольтной башни. Предварительная версия гибели – самоубийство», – написал Небытов.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

Глава полиции обратился к родителям с призывом уделять больше внимания молодому поколению и проявлять интерес к их увлечениям и досугу. Важно не оставлять детей одних со своими трудностями и проблемами.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.