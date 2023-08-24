Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Украинские пенсионеры, которые не тратят деньги с пенсионного счета в течение полугода, могут потерять пенсию, - Верховная Рада приняла законопроект

Одобренный Радой законопроект предусматривает, что суммы пенсий, зачисленные на текущие счета, по которым в течение 6 месяцев отсутствовали расходные операции, подлежат возврату учреждениями банков по требованию органов Пенсионного фонда в пределах остатков средств на счетах после прекращения выплаты пенсий.

Первое заседание Конкурсной комиссии по избранию председателя Службы судебной охраны: что известно

Избрание председателя Конкурсной комиссии, проверка стажа кандидатов и обращение в Совет правосудия для продления сроков конкурса.

Большая Палата Верховного Суда решила, может ли получить должностное лицо горсовета свидетельство адвоката

Ранее Большая Палата заявила, что судьи и прокуроры не могут получать свидетельство адвоката, но по этому делу, как решили в БП ВС, все иначе.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

ВАКС выбирает меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, видео

Первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому избирают меру пресечения.

  1. В Украине

Команда KibOrg получила данные о похищенных детях Мариуполя

07:00, 24 августа 2023
Команда KibOrg получила доступ к российской «государственной» базе данных всех похищенных детей и коллаборационистов.
Команда KibOrg получила данные о похищенных детях Мариуполя
Источник фото: cs.detector.media
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Группа KibOrg получила доступ к базе данных «Дети Донбасса», которая содержит информацию о детях, похищенных Россией, и обнаружила лиц, вовлеченных в преступления в Мариуполе. Также в ходе исследования документов были выявлены случаи вывоза детей, информация о которых была передана израильским активистам. Согласно расследованию KibOrg, база данных «Дети Донбасса» была внедрена в 2016 году и функционирует на подконтрольной России части Донецкой области. Планировалось, что эту базу объединят с российской базой данных о детях.

Предоставление доступа к базе данных «Дети Донбасса» осуществляется избранными специалистами, назначенными «государственной службой по делам семьи и детей» (ГСССД). Команда KibOrg, составленная из журналистов и IT-специалистов, получила полный доступ к этой базе благодаря патриотическим гражданам, которые помогают в документировании преступлений рф.

Расследование показало, что на каждого ребенка, в частности с территорий, которые были оккупированы после вторжения, оккупанты создавали подробные анкеты со всей персональной информацией и фотографиями. Команда KibOrg обнаружила лиц, причастных к похищениям детей и злоупотреблению их информацией. Некоторые дети, которые имели родителей или опекунов, были намеренно включены в списки безосновательно оставленных без попечения. Раскрыты также факты сбора документов о недвижимости, которая может относиться к вывезенным детям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова