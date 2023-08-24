Команда KibOrg получила данные о похищенных детях Мариуполя

Команда KibOrg получила доступ к российской «государственной» базе данных всех похищенных детей и коллаборационистов.

Источник фото: cs.detector.media

Группа KibOrg получила доступ к базе данных «Дети Донбасса», которая содержит информацию о детях, похищенных Россией, и обнаружила лиц, вовлеченных в преступления в Мариуполе. Также в ходе исследования документов были выявлены случаи вывоза детей, информация о которых была передана израильским активистам. Согласно расследованию KibOrg, база данных «Дети Донбасса» была внедрена в 2016 году и функционирует на подконтрольной России части Донецкой области. Планировалось, что эту базу объединят с российской базой данных о детях.

Предоставление доступа к базе данных «Дети Донбасса» осуществляется избранными специалистами, назначенными «государственной службой по делам семьи и детей» (ГСССД). Команда KibOrg, составленная из журналистов и IT-специалистов, получила полный доступ к этой базе благодаря патриотическим гражданам, которые помогают в документировании преступлений рф.

Расследование показало, что на каждого ребенка, в частности с территорий, которые были оккупированы после вторжения, оккупанты создавали подробные анкеты со всей персональной информацией и фотографиями. Команда KibOrg обнаружила лиц, причастных к похищениям детей и злоупотреблению их информацией. Некоторые дети, которые имели родителей или опекунов, были намеренно включены в списки безосновательно оставленных без попечения. Раскрыты также факты сбора документов о недвижимости, которая может относиться к вывезенным детям.

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