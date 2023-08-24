Команда KibOrg отримала дані про викрадених дітей Маріуполя

Команда KibOrg отримала доступ до російської «державної» бази даних всіх викрадених дітей та колаборантів.

Джерело фото: cs.detector.media

Група KibOrg отримала доступ до бази даних «Дети Донбасса», яка містить інформацію про дітей, що були викрадені Росією, та виявила осіб, втягнутих у злочини в Маріуполі. Також у ході дослідження документів були виявлені випадки вивезення дітей, інформація про яких була передана ізраїльським активістам. Згідно з розслідуванням KibOrg, база даних «Дети Донбасса» була впроваджена у 2016 році та функціонує на підконтрольній Росії частині Донеччини. Планувалось, що цю базу об'єднають з російською базою даних щодо дітей.

Надання доступу до бази даних «Дети Донбасса» здійснюється обраними спеціалістами, призначеними «державною службою у справах сім'ї та дітей» (ДСССД). Команда KibOrg, складена з журналістів та IT-спеціалістів, отримала повний доступ до цієї бази завдяки патріотичним громадянам, які допомагають у документуванні злочинів рф.

Розслідування виявило, що на кожну дитину, зокрема з територій, що були окуповані після вторгнення, окупанти створювали докладні анкети із всією персональною інформацією та фотографіями. Команда KibOrg виявила осіб, причетних до викрадень дітей та зловживання їх інформацією. Деякі діти, які мали батьків або опікунів, були навмисно включені до списків безпідставно залишених без піклування. Розкрито також факти збору документів про нерухомість, що може відноситися до вивезених дітей.

За отриманою інформацією, KibOrg намірено розголошує осіб, причетних до злочинів, що стосуються бази даних «Дети Донбасса».

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