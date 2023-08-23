РСУ припинила конкурс на члена Дорадчої групи експертів – буде новий

У Ради суддів буде 30 днів, щоб призначити члена до першого складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у судді Конституційного Суду.

23 серпня Рада суддів України повідомила про припинення попередніх конкурсних процедур щодо призначення свого представника до першого складу Дорадчої групи експертів та щодо призначення судді Конституційного Суду України з'їздом суддів України.

Припинення попередніх процедур пов'язане із набранням чинності Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України», який Президент України підписав 18 серпня 2023 року.

Відповідно до змін – оцінювання кандидатів на посаду судді КСУ здійснюватиме Дорадча група експертів.

Відтак, з набранням чинності вказаним законом України, усі процедури з призначення кандидатур до першого складу Дорадчої групи експертів та з відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України припинені без окремого рішення суб'єктів призначення.

Отже, тепер Раді суддів необхідно буде визначитися з новими кандидатами до Дорадчої групи експертів.

Новий закон набув чинності 20 серпня, тож, на це у РСУ є місяць.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 27 липня прийняла в цілому закон про конкурсний відбір на посаду судді Конституційного Суду України (законопроект 9322). Відбір проводитиметься за участі Дорадчої групи експертів. Половину з цих експертів (троє з шести) складуть делеговані міжнародними організаціями та Венеційською комісією люди, які матимуть вирішальний голос при фільтрації кандидатів до КСУ.

Закон передбачає, що на перехідний період – 6 років, склад Дорадчої групи експертів буде формуватися з певними особливостями. Зокрема, члена та заступника члена цієї ДГЕ від суддівської квоти обиратиме не з’їзд суддів, а Рада суддів України.

Так, протягом перехідного періоду Дорадчу групу експертів сформують:

по одній особі, яких призначать Президент, Верховна Рада і Рада суддів;

одна особа за пропозицією Венеційської комісії, призначена Кабміном;

дві особи за пропозиціями міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх 5 років надають Україні міжнародну технічну допомогу (затверджуються Урядом)

У Президента та Ради суддів України буде 30 днів з дня набрання чинності законом, щоб призначити особу до першого складу Дорадчої групи експертів та обирати її заступника. Також протягом 30 днів Апарат ВР за поданням Комітету ВП з питань правової політики має оприлюднити на офіційному веб-сайті Ради оголошення про початок прийняття пропозицій стосовно кандидатури до першого складу Дорадчої групи експертів та її заступника від депутатських фракцій і груп.

Що стосується міжнародної квоти, то МЗС протягом 10 днів з дня набрання чинності Законом звертається до Венеційської комісії для отримання пропозиції стосовно кандидатури члена до першого складу Дорадчої групи та його заступника, після чого передає отримані пропозиції Кабінету Міністрів.

Крім того, МЗС спільно з Секретаріатом Кабміну протягом 15 днів з дня набрання чинності Законом формує перелік міжнародних організацій. Протягом 5 днів з дня складення відповідного переліку МЗС звертається до міжнародних організацій, включених до такого переліку, для отримання від них пропозицій стосовно кандидатур членів до першого складу Дорадчої групи експертів та їх заступників. Пропозиції передаються КМУ.

Потім, Кабмін протягом 3 днів з дня отримання відповідних пропозицій до першого складу Дорадчої групи від Венеційської комісії та міжнародних організацій видає розпорядження про призначення осіб до першого складу Дорадчої групи та обрання їх заступників.

Венеційська комісія, міжнародні організації одночасно із пропозиціями до першого складу Дорадчої групи можуть надати список із пропозиціями заступників членів Дорадчої групи експертів. До списку включається один заступник на кожну посаду члена Дорадчої групи.

Цікаво також, що якщо член Дорадчої групи експертів, який має заступника, відведений (самовідведений), повноваження такого члена групи щодо розгляду питань та голосування за ухвалення рішення здійснює його заступник, який відведенню (самовідведенню) вже не підлягає.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», кандидатам до Конституційного Суду не будуть пояснювати, чому їх визнали недоброчесними чи некомпетентними, якщо вони самі про це не попросять.

Автор: Наталя Мамченко

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