Рада прийняла закон про покращення управління у сфері хмарних послуг

Цей закон закладає засади для розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій, що базуються на хмарних обчисленнях та реалізації політики переваги хмарного середовища у сфері державного управління.

Верховна Рада 23 серпня прийняла закон щодо удосконалення державного управління і регулювання при наданні хмарних послуг (закон № 9293).

Документ закладає засади для розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій, що базуються на хмарних обчисленнях та реалізації політики переваги (пріоритету) хмарного середовища у сфері державного управління, визначає правові відносини, що виникають при наданні хмарних послуг та встановлює особливості використання хмарних послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, суб’єктами владних повноважень та іншими суб’єктами, яким делеговані такі повноваження.

Зазначається, що закон важливий для користувачів та надавачів хмарних послуг, оскільки він забезпечить покращення управління безперервністю надання послуг, якість послуг, управління безпекою та захистом даних, захист інформації в системі хмарних обчислень від внутрішніх та зовнішніх загроз, кібератак, що є надзвичайно актуальним, особливо в період воєнної агресії.

Зміни сприятимуть удосконаленню державного управління і регулювання при наданні хмарних послуг.

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