Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зеленський про посилення мобілізації: Скажу відверто, військові до мене звернулися з цим, щоб дати можливість більше мобілізовувати

Володимир Зеленський прокоментував посилення мобілізації.

РСУ припинила конкурс на члена Дорадчої групи експертів – буде новий

У Ради суддів буде 30 днів, щоб призначити члена до першого складу Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у судді Конституційного Суду.

Будуть карати пробаційним наглядом: Верховна Рада ухвалила закон, який вводить новий основний вид покарання до Кримінального кодексу

За одержання хабаря, заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах, порушення права на захист, завідомо незаконне затримання, шахрайство зможуть застосовувати покарання у виді пробаційного нагляду: Верховна Рада ухвалила закон.

Рада розблокувала підписання закону про повернення розгляду дисциплінарних скарг на суддів до ВРП

Але, незважаючи на заяви Дениса Маслова, розгляд дисциплінарних скарг на суддів поки не відновиться.

Вища рада правосуддя визначить кількість суддів у місцевих та апеляційних судах

Без визначення кількості суддів складно провести конкурси на вакантні посади суддів.

  1. Законодавство
  2. / В Україні

Рада прийняла закон про покращення управління у сфері хмарних послуг

17:49, 23 серпня 2023
Цей закон закладає засади для розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій, що базуються на хмарних обчисленнях та реалізації політики переваги хмарного середовища у сфері державного управління.
Рада прийняла закон про покращення управління у сфері хмарних послуг
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Верховна Рада 23 серпня прийняла закон щодо удосконалення державного управління і регулювання при наданні хмарних послуг (закон № 9293).

Документ закладає засади для розвитку платформ інформаційно-комунікаційних технологій, що базуються на хмарних обчисленнях та реалізації політики переваги (пріоритету) хмарного середовища у сфері державного управління, визначає правові відносини, що виникають при наданні хмарних послуг та встановлює особливості використання хмарних послуг органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів України, державними підприємствами, установами та організаціями, суб’єктами владних повноважень та іншими суб’єктами, яким делеговані такі повноваження.

Зазначається, що закон важливий для користувачів та надавачів хмарних послуг, оскільки він забезпечить покращення управління безперервністю надання послуг, якість послуг, управління безпекою та захистом даних, захист інформації в системі хмарних обчислень від внутрішніх та зовнішніх загроз, кібератак, що є надзвичайно актуальним, особливо в період воєнної агресії.

Зміни сприятимуть удосконаленню державного управління і регулювання при наданні хмарних послуг.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду