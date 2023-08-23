Рада приняла закон об улучшении управления в сфере облачных услуг

Этот закон закладывает основы для развития платформ информационно-коммуникационных технологий, основанных на облачных вычислениях и реализации политики преимущества облачной среды в сфере государственного управления.

Верховная Рада 23 августа приняла закон об усовершенствовании государственного управления и регулирования при предоставлении облачных услуг (закон № 9293).

Документ закладывает основы для развития платформ информационно-коммуникационных технологий, базирующихся на облачных вычислениях и реализации политики преимущества (приоритета) облачной среды в сфере государственного управления, определяет правовые отношения, возникающие при предоставлении облачных услуг и устанавливает особенности использования облачных услуг органами государственной власти, органами местного самоуправления, военными формированиями, образованными в соответствии с законами Украины, государственными предприятиями, учреждениями и организациями, субъектами властных полномочий и другими субъектами, которым делегированы такие полномочия.

Отмечается, что закон важен для пользователей и предоставлятелей облачных услуг, поскольку он обеспечит улучшение управления непрерывностью предоставления услуг, качество услуг, управление безопасностью и защитой данных, защиту информации в системе облачных вычислений от внутренних и внешних угроз, кибератак, что чрезвычайно актуально, особенно в период военной агрессии.

Изменения будут способствовать усовершенствованию государственного управления и регулирования при предоставлении облачных услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.