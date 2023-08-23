Дно бывшего Каховского водохранилища засеяли клевером и люцерной, фото

Травы насеяли природоохранники Национального природного парка «Каменская Сечь».

Источник фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine

Дно бывшего Каховского водохранилища покрылось клевером, люцерной и другими растениями.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Травы насеяли природоохранники Национального природного парка «Каменская Сечь» после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов.

Ранне мы писали, что на дне Каховского водохранилища нашли козацкую церковь, о которой писал Довженко и рисовал Шевченко.

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