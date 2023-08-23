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Рада суддів звернеться до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон жінок-суддів з метою лікування і відвідування родичів, а також суддів-військовослужбовців, які є мобілізованими до ЗСУ

Рада суддів України вирішила звернутися до Кабміну щодо можливості виїзду за кордон невійськовозобов'язаних жінок-державних службовців, в тому числі жінок-суддів під час відпустки з метою лікування та відвідування родичів.

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Дно колишнього Каховського водосховища засіяли конюшиною та люцерною, фото

23:59, 23 серпня 2023
Трави насіяли природоохоронці Національного природного парку «Кам’янська Січ».
Дно колишнього Каховського водосховища засіяли конюшиною та люцерною, фото
Джерело фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine
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Дно колишнього Каховського водосховища вкрилося конюшиною, люцерною та іншими рослинами.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Трави насіяли природоохоронці Національного природного парку «Кам’янська Січ» після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами, аби запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.

Раніше ми писали, що на дні Каховського водосховища знайшли козацьку церкву, про яку писав Довженко та малював Шевченко.

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