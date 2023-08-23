Дно колишнього Каховського водосховища засіяли конюшиною та люцерною, фото

Трави насіяли природоохоронці Національного природного парку «Кам’янська Січ».

Джерело фото: facebook.com/EnvironmentalofUkraine

Дно колишнього Каховського водосховища вкрилося конюшиною, люцерною та іншими рослинами.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Трави насіяли природоохоронці Національного природного парку «Кам’янська Січ» після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами, аби запобігти пиловим бурям та розповсюдженню чужорідних видів.

Раніше ми писали, що на дні Каховського водосховища знайшли козацьку церкву, про яку писав Довженко та малював Шевченко.

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