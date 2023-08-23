Мінекономіки взялося за зміни до закону про закупівлі: до співпраці запросили органи місцевого самоврядування

Мінекономіки створює нову редакцію Закону «Про публічні закупівлі».

Міністерство економіки створює нову редакцію Закону «Про публічні закупівлі», у зв'язку з чим запрошує органи місцевого самоврядування до співпраці.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

«Мінекономіки створює нову редакцію Закону “Про публічні закупівлі”, яка дозволить учасникам зробити їх більш ефективними, і запрошує органи місцевого самоврядування (ОМС) до співпраці», - зазначила заступник Міністра економіки України Надія Бігун під час консультацій з вирішення проблемних питань у сфері публічних закупівель за участю ОМС.

«Система закупівель – еволюційний процес, кожен закупівельний цикл слід покращувати, займатися цим системно і долучати громади до цього процесу. Закон “Про публічні закупівлі” визначає механізм дій, а все решта залежить від майстерності і фаховості команди фахівців, які займаються закупівлями», - зазначила заступник Міністра Надія Бігун.

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