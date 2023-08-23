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Парламент підтримав визнання освіти, здобутої на окупованих територіях, але є умова

17:33, 23 серпня 2023
Людям, які проходили навчання для здобуття фахової передвищої освіти, вищої освіти тощо, пропонують надати право пройти атестацію для визнання результатів навчання
Парламент підтримав визнання освіти, здобутої на окупованих територіях, але є умова
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Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект про визнання результатів навчання людей, які проживають на тимчасово окупованій території України № 9591.

Метою законопроекту є забезпечення безперешкодної реалізації права громадянам України, які проживають на тимчасово окупованій території, на продовження освіти. Це реалізується шляхом відновлення механізму проходження атестації для визнання результатів такого навчання. Для цього запроваджується механізм, що визначає процедуру проходження атестації та продовження навчання в українських закладах освіти.

Прийнятим  у першому читанні документом пропонується відновлення можливості проходження атестації для визнання результатів навчання осіб, які проживають на тимчасово окупованій території незалежно від дати початку здобуття освіти. Уніфікують термінологію стосовно тимчасово окупованої російською федерацією території України. Крім того, передбачається внесення змін до спеціалізованих нормативно-правових актів, які визначають механізм реалізації права на освіту для жителів тимчасово окупованої території України.

Відповідно, громадяни, які потребують цього, можуть пройти атестацію для визнання результатів навчання та кредитів ЄКТС (періодів навчання) в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Особам, які проходять атестацію для здобуття вищої освіти, можуть бути зараховані результати навчання та кредити ЄКТС в обсязі не більше 75 відсотків загального обсягу освітньої програми.

Проте атестація не проводиться зі спеціальностей (професій), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України. І не проводиться для визнання результатів навчання та кредитів ЄКТС на магістерському (крім освітніх програм підготовки магістрів медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування на основі повної загальної середньої освіти або фахової передвищої освіти) й освітньо-науковому/освітньо-творчому рівні вищої освіти.

Таким чином планується досягти реалізації права на навчання особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, достатньою мірою для забезпечення подальшої їх професійної реалізації та залучення до відбудови.

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