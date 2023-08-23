Глава Уряду Канади Джастін Трюдо анонсував нові канадські санкції проти росії

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту Кримської платформи 23 серпня анонсував новий пакет санкцій щодо 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з росії.
«Сьогодні Канада хоче оголосити про нові санкції проти 29 юридичних осіб та великої кількості фізичних осіб з росії», – сказав Трюдо.
Він також зазначив, що санкції будуть стосуватися і ядерної галузі.
«Канада продовжуватиме стояти разом з Україною стільки, скільки це треба буде потрібно», – зазначив Глава Уряду Канади.
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