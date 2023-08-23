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Рада прийняла постанову, якою виключає будь-які територіальні поступки заради припинення війни

17:24, 23 серпня 2023
У постанові наголошується, що всі збройні формування рф мають бути повністю виведені з України.
Рада прийняла постанову, якою виключає будь-які територіальні поступки заради припинення війни
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23 серпня Верховна Рада прийняла постанову № 9626, яка законодавчо закріплює, що будь-які територіальні поступки заради припинення війни є неприпустимими. Окрім того, усі збройні формування рф мають звільнити всю, без виключення територію України.

Так, у заяві, зокрема передбачено, що Україна вживає та вживатиме всіх можливих заходів для відновлення й забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина, порушених внаслідок збройної агресії російської федерації й тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Окрім того, Постанова законодавчо закріплює пріоритетні напрями державної політики України в галузі деокупації, реінтеграції та відновлення Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Важливим елементом комплексних дій держави щодо відновлення своєї територіальної цілісності, йдеться у Заяві, є діяльність Кримської платформи як ключового зовнішньополітичного інструмента консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Кримського півострова. Прийнята Постанова є актуальним і нагально потрібним законодавчим актом для досягнення поставленої мети.

Зазначається, що закон є частиною реалізації формули миру Президента України Володимира Зеленського, яка має стати основою для припинення збройної агресії російської федерації, відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону.

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