Рада приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки ради прекращения войны

В постановлении отмечается, что все вооруженные формирования рф должны быть полностью выведены из Украины.

23 серпня Верховна Рада прийняла постанову № 9626, яка законодавчо закріплює, що будь-які територіальні поступки заради припинення війни є неприпустимими. Окрім того, усі збройні формування держави агресора мають звільнити всю, без виключення територію України.

Так, у заяві, зокрема передбачено, що Україна вживає та вживатиме всіх можливих заходів для відновлення й забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина, порушених внаслідок збройної агресії російської федерації й тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Окрім того, Постанова законодавчо закріплює пріоритетні напрями державної політики України в галузі деокупації, реінтеграції та відновлення Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Важливим елементом комплексних дій держави щодо відновлення своєї територіальної цілісності, йдеться у Заяві, є діяльність Кримської платформи як ключового зовнішньополітичного інструмента консолідації міжнародних зусиль, спрямованих на деокупацію Кримського півострова. Прийнята Постанова є актуальним і нагально потрібним законодавчим актом для досягнення поставленої мети.

Зазначається, що закон є частиною реалізації формули миру Президента України Володимира Зеленського, яка має стати основою для припинення збройної агресії російської федерації, відновлення територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаного державного кордону.

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