Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
РСУ прекратила конкурс на члена Совещательной группы экспертов – будет новый

У Рады судей будет 30 дней, чтобы назначить члена в первый состав Совещательной группы экспертов, которая будет отбирать кандидатов у судьи Конституционного Суда.

Будут наказывать пробационным надзором: Верховная Рада приняла закон, вводящий новый основной вид наказания в Уголовный кодекс

За получение взятки, завладение землями водного фонда в особо крупных размерах, нарушение права на защиту, заведомо незаконное задержание, мошенничество смогут применять наказание в виде пробационного надзора: Верховная Рада приняла закон.

Рада разблокировала подписание закона о возвращении рассмотрения дисциплинарных жалоб на судей в ВСП

Но, несмотря на заявления Дениса Маслова, рассмотрение дисциплинарных жалоб на судей пока не возобновится.

Бюро КРЕС высказало к законопроекту 5456-д замечания в части гарантий и статуса судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ

Бюро Консультативного совета европейских судей приняло заключение по законопроекту 5456-д в контексте вопросов перевода судей ВССУ, ВХСУ и ВАСУ.

Высший совет правосудия определит количество судей в местных и апелляционных судах

Без определения количества судей сложно провести конкурсы на вакантные должности судей.

  1. В мире

Глава Правительства Канады Джастин Трюдо анонсировал новые канадские санкции против россии

17:42, 23 августа 2023
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал санкции в отношении 29 граждан рф.
Глава Правительства Канады Джастин Трюдо анонсировал новые канадские санкции против россии
Источник фото: president.gov.ua
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита Крымской платформы 23 августа анонсировал новый пакет санкций в отношении 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из россии.

«Сегодня Канада хочет объявить о новых санкциях против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из россии», – сказал Трюдо.

Он также отметил, что санкции будут касаться и ядерной отрасли.

«Канада будет продолжать стоять вместе с Украиной столько, сколько это надо будет нужно», – отметил Глава Правительства Канады.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Крук
    Євген Крук
    суддя Вищого антикорупційного суду
  • Сергій Марцинкевич
    Сергій Марцинкевич
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Яценко
    Наталія Яценко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Михайло Мацунич
    Михайло Мацунич
    суддя Закарпатського апеляційного суду