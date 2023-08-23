Глава Правительства Канады Джастин Трюдо анонсировал новые канадские санкции против россии

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал санкции в отношении 29 граждан рф.

Источник фото: president.gov.ua

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время саммита Крымской платформы 23 августа анонсировал новый пакет санкций в отношении 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из россии.

«Сегодня Канада хочет объявить о новых санкциях против 29 юридических лиц и большого количества физических лиц из россии», – сказал Трюдо.

Он также отметил, что санкции будут касаться и ядерной отрасли.

«Канада будет продолжать стоять вместе с Украиной столько, сколько это надо будет нужно», – отметил Глава Правительства Канады.

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