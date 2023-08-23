Минэкономики взялось за изменения в закон о закупках: к сотрудничеству пригласили органы местного самоуправления

Минэкономики создает новую редакцию Закона «О публичных закупках».

Министерство экономики создает новую редакцию Закона «О публичных закупках», в связи с чем приглашает органы местного самоуправления к сотрудничеству.

Об этом сообщается на сайте министерства.

«Минэкономики создает новую редакцию Закона "О публичных закупках", которая позволит участникам сделать их более эффективными и приглашает органы местного самоуправления (ОМС) к сотрудничеству», - отметила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бигун во время консультаций по решению проблемных вопросов в сфере публичных закупок с участием ОМС.

«Система закупок – эволюционный процесс, каждый закупочный цикл следует улучшать, заниматься этим системно и вовлекать общины в этот процесс. Закон "О публичных закупках" определяет механизм действий, а все остальное зависит от мастерства и профессионализма команды специалистов, занимающихся закупками», - отметила заместитель Министра Надежда Бигун.

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