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  1. В Україні

На Київщині біля високовольтної вежі виявили тіло 14-річного хлопця

07:19, 24 серпня 2023
У селі Копачів знайшли тіло 14-річного хлопця, поліція інкримінує самогубство.
На Київщині біля високовольтної вежі виявили тіло 14-річного хлопця
Джерело фото: Тelegram / Andrii Nebytov
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У селі Копачів, що знаходиться в Київській області, правоохоронці виявили тіло 14-річного хлопця поблизу високовольтної вежі. Згідно з попередньою версією, хлопець вчинив самогубство, – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Загинув 14-річний хлопчик з села Копачів. Правоохоронці Київщини розслідують обставини трагедії. Тіло неповнолітнього виявили поліцейські у віддаленій частині села, поблизу високовольтної вежі. Попередня версія загибелі – самогубство», – написав Нєбитов.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Глава поліції звернувся до батьків з закликом приділяти більше уваги молодому поколінню та проявляти інтерес до їхніх захоплень і дозвілля. Важливо не залишати дітей самотніми зі своїми труднощами та проблемами.

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