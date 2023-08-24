На Київщині біля високовольтної вежі виявили тіло 14-річного хлопця

У селі Копачів знайшли тіло 14-річного хлопця, поліція інкримінує самогубство.

Джерело фото: Тelegram / Andrii Nebytov

У селі Копачів, що знаходиться в Київській області, правоохоронці виявили тіло 14-річного хлопця поблизу високовольтної вежі. Згідно з попередньою версією, хлопець вчинив самогубство, – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

«Загинув 14-річний хлопчик з села Копачів. Правоохоронці Київщини розслідують обставини трагедії. Тіло неповнолітнього виявили поліцейські у віддаленій частині села, поблизу високовольтної вежі. Попередня версія загибелі – самогубство», – написав Нєбитов.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини трагедії.

Глава поліції звернувся до батьків з закликом приділяти більше уваги молодому поколінню та проявляти інтерес до їхніх захоплень і дозвілля. Важливо не залишати дітей самотніми зі своїми труднощами та проблемами.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.