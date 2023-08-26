Усик – Дюбуа: коли і де дивитись трансляцію бою, прогнози букмекерів

Українець Олександр Усик захищатиме титули у двобої з британцем Деніелом Дюбуа.

Фото: K2 Promotions

26 серпня у польському місті Вроцлав пройде великий вечір боксу, головною подією якого стане бій за звання чемпіона світу у надважкій вазі.

У цьому поєдинку зустрінуться володар титулів WBA-Super, WBO, IBF, IBO, українець Олександр Усик (20-0, 13 КО) та регулярний чемпіон світу WBA, британець Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО).

Орієнтовний час початку бою близько 23:00-23:30 за київським часом.

Для 36-річного Усика це буде другий захист чемпіонських поясів. До цього, у вересні 2021 року, він переміг Ентоні Джошуа, який одразу ж попросив реванш.

На території України поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Подивитися можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" та "Спорт".

Прогноз букмекерів

Безумовним фаворитом для британців із William Hill став український боксер. На перемогу Усика тут приймають ставки з надскромним коефіцієнтом 1,10. Поставити на потенційний успіх Дюбуа можна з кефом 7,00.

Навіть імовірність того, що поєдинок триватиме всі 12 раундів, вища з балом 3,25.

Ідентичні головні цифри підготували і в австрійській конторі Bwin. Кефи на потенційні перемоги обох боксерів однакові – 1,10 та 7,00 відповідно. На нечастий у боксі підсумок із нічиєю виставили бал 26,00.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.