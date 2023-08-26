Українці почали масово залишати Польщу: у чому причина

Громадяни України останнім часом почали покидати Польщу.

Українці, які жили та працювали у Польщі, почали масово виїжджати з країни, передає видання Rzeczpospolita.

За словами експерта з ринку праці Ганни Судольської, поляки вважають за краще виїхати до Німеччини в пошуках більш високооплачуваної роботи, українські працівники в Польщі також цим зацікавились. Вона зазначила, що останнім часом привабливість роботи, зокрема сезонної, для українців зменшилася.

У 2022 році «кадрові проблеми готельєрів та рестораторів вирішував наплив жінок-біженок з України», зазначила Судольська.

«Сьогодні ми бачимо, що 70–80% із цих людей не повернулися до роботи. Швидше за все, вони повернулися до України, поїхали до Німеччини чи ще кудись на роботу», – сказала експерт.

Раніше повідомлялося, що українці, перебуваючи у Польщі, не зможуть отримати польську візу.

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