Українці, перебуваючи у Польщі, не зможуть отримати польську візу

Для отримання візи необхідно буде перебувати на території країни, в якій знаходиться консульство, до якого подається візова заява.

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Іноземці, зокрема українці, не зможуть отримувати польську візу, перебуваючи на території Польщі. Для отримання візи необхідно буде перебувати на території країни, в якій знаходиться консульство, до якого подається візова заява.

Про це повідомили на урядовому порталі Польщі.

Там пояснили, що якщо така заява буде передана до консульства й у ході її перевірки виявиться, що іноземець не перебуває на території тієї держави, в якій заява має розглядатися, заяву буде повернуто без розгляду. У разі якщо до Генерального Консульства Республіки Польща у Львові надійде візова заява від особи, яка не перебуває в Україні, заяву не буде розглянуто, і вона буде повернена відправникові.

У Kонсульстві України в Гданську пояснили, що сама по собі віза не дає права на проживання – лише разом зі штампом польського прикордонника про в'їзд до Польщі на сторінці, де проставлена віза, надає право подати документи на посвідку на проживання в Польщі.

Водночас перебування громадян України у Польщі вважається законним до 4 березня 2024 року (а в окремих випадках до 31 серпня 2024 року або до 30 вересня 2024 року).

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