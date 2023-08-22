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  1. У світі

Українці, перебуваючи у Польщі, не зможуть отримати польську візу

20:57, 22 серпня 2023
Для отримання візи необхідно буде перебувати на території країни, в якій знаходиться консульство, до якого подається візова заява.
Українці, перебуваючи у Польщі, не зможуть отримати польську візу
Джерело фото: slavic-center.com.ua
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Іноземці, зокрема українці, не зможуть отримувати польську візу, перебуваючи на території Польщі. Для отримання візи необхідно буде перебувати на території країни, в якій знаходиться консульство, до якого подається візова заява.

Про це повідомили на урядовому порталі Польщі.

Там пояснили, що якщо така заява буде передана до консульства й у ході її перевірки виявиться, що іноземець не перебуває на території тієї держави, в якій заява має розглядатися, заяву буде повернуто без розгляду. У разі якщо до Генерального Консульства Республіки Польща у Львові надійде візова заява від особи, яка не перебуває в Україні, заяву не буде розглянуто, і вона буде повернена відправникові.

У Kонсульстві України в Гданську пояснили, що сама по собі віза не дає права на проживання – лише разом зі штампом польського прикордонника про в'їзд до Польщі на сторінці, де проставлена віза, надає право подати документи на посвідку на проживання в Польщі.

Водночас перебування громадян України у Польщі вважається законним до 4 березня 2024 року (а в окремих випадках до 31 серпня 2024 року або до 30 вересня 2024 року).

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