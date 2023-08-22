Спрощення процедури отримання УБД та реєстр військовослужбовців: Стефанчук анонсував нові закони на захист ветеранів

Також найближчим часом депутати планують розглянути законопроект серед іншого який передбачає надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які приступають до роботи після звільнення з військової служби.

Верховна Рада найближчим часом розгляне два великих законопроекти щодо захисту прав ветеранів. Про це заявив спікер парламенту Руслан Стефанчук під час ветеранського форуму.

«До прикладу в травні цього року ми прийняли закон щодо удосконалення питання оформлення документів та лікування військовослужбовців під час дії воєнного стану», - сказав він.

Крім того, у червні Верховна Рада ухвалила рішення, що унормовує тривалість відпусток військовослужбовцям під час дії воєнного стану й виплат додаткової винагороди військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях, розповів спікер парламенту.

Найближчим часом депутати планують розглянути законопроект серед іншого який передбачає надання неоплачуваної відпустки тривалістю до 60 календарних днів працівникам, які приступають до роботи після звільнення з військової служби, повідомив Стефанчук.

«І буквально вчора було зареєстровано два великих законопроекти, які ми розглянемо на найближчому засіданні Верховної Ради. Він спрямований на спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій, запровадження єдиного державного реєстру військовослужбовців, а також окремого статусу захисника і захисниць України», - додав він.

Також міністр оборони Олексій Резніков заявив, що триває робота над розв'язанням поточних проблем учасників бойових дій, зокрема щодо отримання статусу УБД, проходження військово-лікарських комісій (ВЛК) та отримання компенсацій за поранення.

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