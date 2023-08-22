Член Етичної ради вирішив звільнитися у відставку з посади судді

Юрій Трясун хоче залишити професію судді.

Член Етичної ради та суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун написав заяву про звільнення з посади судді столичної апеляції.

Заява Юрія Трясуна буде розглянута на засіданні Вищої ради правосуддя вже 24 серпня.

Зазначимо, що 23 жовтня 2021 року Рада суддів України обрала Юрія Трясуна у склад Етичної ради строком на шість років.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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