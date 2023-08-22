Відеоконференцзв’язок з судом: роз’яснення щодо керування бронюванням залів

У Електронному суді оприлюднили роз’яснення щодо керування бронюванням залів. Про це йдеться на Facebook-сторінці Електронного суду.
Перехід до даного розділу відбувається при виборі пункту Меню - Бронювання залів.
Для управління запитами на бронювання залу, необхідна встановлена роль «Модератор бронювання залів». Користувач з роллю Модератор бронювання залів може прийняти або відхилити запит на бронювання.
Роль модератора бронювання залів:
Не потребує доступу до службового кабінету користувача.
Може бути надана користувачем з роллю «Адміністратор організації» іншим користувачам організації або технічною підтримкою без офіційного запиту.
Номер телефону, зазначений в профілі користувача з роллю «Модератор бронювання залів» буде відображено у списку телефонних номерів на сторінці в розділі Меню - Бронювання залів.
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