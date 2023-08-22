Люксембург приєднався до декларації G7 з безпекових гарантій для України

Люксембург став ще однією країною-підписантом декларації «Великої сімки» про підтримку України.

Люксембург приєднався до декларації країн «Великої сімки», що стосується гарантій безпеки для України. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України.

Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах та спільних інтересах нашої євроатлантичної родини», — зазначив глава держави.

Нагадаємо, що раніше ще три держави Балтії приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України.

Також Болгарія приєдналася до декларації G7 з безпекових гарантій для України.

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