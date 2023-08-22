Люксембург присоединился к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины

Люксембург стал еще одной страной-подписантом декларации «Большой семерки» о поддержке Украины.

Люксембург присоединился к декларации стран Большой семерки, касающейся гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарен Люксембургу за присоединение к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины.

Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и общих интересах нашей евроатлантической семьи», — отметил глава государства.

Напомним, что ранее еще три государства Балтии присоединились к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины.

Также Болгария присоединилась к декларации G7 по гарантиям безопасности для Украины.

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