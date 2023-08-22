В Николаеве День Независимости будут отмечать онлайн – глава ОВА Ким

Ким сообщил, что все официальные мероприятия офлайн отменили.

Источник фото: radiosvoboda.org

В Николаеве отменено все общественные мероприятия в честь Дня Независимости Украины. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Прошу всех ответственно относиться к воздушным тревогам на этой неделе.

Мы отменили все публичные мероприятия, будем праздновать онлайн», – написал Ким.

Ранее мы писали, что в Киеве Виталий Кличко выдал отдельное поручение своим заместителям и председателям столичных райгосадминистраций относительно недопущения согласования проведения негосударственных массовых мероприятий на территории столицы 23 и 24 августа.

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