У Миколаєві День Незалежності відзначатимуть онлайн – голова ОВА Кім

Кім повідомив, що всі офіційні заходи офлайн скасували.

Джерело фото: radiosvoboda.org

У Миколаєві скасовано всі публічні заходи на честь Дня Незалежності України. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Прошу всіх відповідально ставитися до повітряних тривог цього тижня.

Ми скасували всі публічні заходи, будемо святкувати онлайн», - написав Кім.

Раніше ми писали, що у Києві Віталій Кличко видав окреме доручення заступникам та головам столичних райдержадміністрацій щодо недопущення погодження проведення недержавних масових заходів на території столиці 23 та 24 серпня.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.