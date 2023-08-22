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  1. В Україні

НАЗК, НАБУ, Рада, Кабмін та громадськість спільно напрацюють антикорупційні механізми відновлення, — Шуляк

14:00, 22 серпня 2023
Представники антикорупційних органів, парламенту, міністерств та профільних громадських організацій об’єднуються та створюють спільну робочу групу, яка напрацює конкретні антикорупційні механізми, зокрема для масштабної відбудови України.
НАЗК, НАБУ, Рада, Кабмін та громадськість спільно напрацюють антикорупційні механізми відновлення, — Шуляк

Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Верховна Рада, Кабінет міністрів і громадськість спільно напрацюють антикорупційні механізми відновлення. Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Так, з ініціативи віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, представники антикорупційних органів, парламенту, міністерств та профільних громадських організацій об’єднуються та створюють спільну робочу групу, яка напрацює конкретні антикорупційні механізми, зокрема для масштабної відбудови України. Йдеться не лише про напрацювання нових законопроектів, а й можливу зміну кримінального кодексу України.

До складу групи увійдуть представники Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, Комітету з питань антикорупційної політики, Комітету з питань бюджету, НАБУ, НАЗК, громадськості – EUACI, Європейська антикорупційна ініціатива, Open Contracting Partnership, Центр Протидії Корупції, Коаліція RISE Ukraine, Проєкт TAPAS Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах, Трансперенсі Інтернешнл, UNDP.

«Впровадження антикорупційних іструментів та висока відповідальність за порушення — основа відновлення країни. Бо скільки б грошей не спрямуй, які б нові стандарти не впроваджуй, якщо система залишиться корумпованою — відновлення буде лише на папері», – сказала вона.

Шуляк нагадала кейс, коли сотні мільйонів гривень на відбудову зруйнованих військами рф будинків та об’єктів інфраструктури, роздали фігурантам кримінальних проваджень, компаніям, купленим на OLX, а також без проведення відповідних тендерів.

«Слід розуміти, що після перемоги будівницво стане в нашій країні неймовірно масштабним. Воно буде усюди і для всіх. І чим більше прозорості, цифровізації та жорсткої відповідальності буде закладено в цей процес, тим якісніше воно буде. Ми мусимо напрацювати реальні антикорупційні механізми, бо в іншому разі корупція виїсть всі інвестиції, всю партнерську допомогу», – переконана голова партії.

Шуляк зауважила, що друга частина реформи містобудування (в якій якраз і закладений принцип тотальної цифровізації) — про відповідальність. Мова про законопроект №5877, що передбачає підвищену кримінальну відповідальність за порушення у процесі будівництва.

«Президент Володимир Зеленський в контексті антикорупційної боротьби нещодавно наголосив: «старих форматів більше не буде». На сьогодні маємо реальний шанс знищити ці старі формати у вигляді свавілля та безкарності. Спільно з урядовцями та представниками антикорупційних органів, зробимо все необхідне. Навіть, якщо доведеться написати ще більше законодавчих ініціатив, впровадити ще більше цифрових інструментів, збільшити кількість детективів НАБУ», – резюмувала народна депутатка.

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