НАПК, НАБУ, Рада, Кабмин и общественность совместно наработают антикоррупционные механизмы восстановления, — Шуляк

Представители антикоррупционных органов, парламента, министерств и профильных общественных организаций объединяются и создают общую рабочую группу, которая разработает конкретные антикоррупционные механизмы, в частности для масштабного восстановления Украины.

Национальное агентство по предотвращению коррупции, Национальное антикоррупционное бюро, Верховная Рада, Кабинет министров и общественность совместно наработают антикоррупционные механизмы восстановления. Об этом заявила председатель комитета по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, председатель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

Так, по инициативе вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, представители антикоррупционных органов, парламента, министерств и профильных общественных организаций объединяются и создают общую рабочую группу, которая наработает конкретные антикоррупционные механизмы, в частности, для масштабного восстановления Украины. Речь идет не только о наработке новых законопроектов, но и о возможном изменении уголовного кодекса Украины.

В состав группы войдут представители Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, Комитета по вопросам антикоррупционной политики, Комитета по вопросам бюджета, НАБУ, НАПК, общественности – EUACI, Европейская антикоррупционная инициатива, Open Contracting Partnership, Центр Противодействия Коррупции , Коалиция RISE Ukraine, Проект TAPAS Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах, Трансперенси Интернешнл, UNDP.

«Внедрение антикоррупционных инструментов и высокая ответственность за нарушение – основа восстановления страны. Потому что сколько денег не направь, какие бы новые стандарты не внедряй, если система останется коррумпированной — восстановление будет только на бумаге», – сказала она.

Шуляк напомнила кейс, когда сотни миллионов гривен на восстановление разрушенных войсками России домов и объектов инфраструктуры, раздали фигурантам уголовных производств, компаниям, купленным на OLX, а также без проведения соответствующих тендеров.

«Нужно понимать, что после победы строительство станет в нашей стране невероятно масштабным. Он будет всюду и для всех. И чем больше прозрачности, цифровизации и жесткой ответственности будет заложено в этот процесс, тем качественнее оно будет. Мы должны наработать реальные антикоррупционные механизмы, потому что в противном случае коррупция выест все инвестиции, всю партнерскую помощь», – убеждена председатель партии.

Шуляк отметила, что вторая часть реформы градостроительства (в которой и заложен принцип тотальной цифровизации) — об ответственности. Речь идет о законопроекте №5877, предусматривающем повышенную уголовную ответственность за нарушение в процессе строительства.

«Президент Владимир Зеленский в контексте антикоррупционной борьбы недавно подчеркнул: «старых форматов больше не будет». На сегодняшний день есть реальный шанс уничтожить эти старые форматы в виде произвола и безнаказанности. Совместно с чиновниками и представителями антикоррупционных органов сделаем все необходимое. Даже если придется написать еще больше законодательных инициатив, внедрить еще больше цифровых инструментов, увеличить количество детективов НАБУ», – резюмировала народная депутат.

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