АРМА предлагает передать Одесский НПЗ в управление госкомпании

АРМА обратилось к Кабмину, чтобы определить для Одесского НПЗ управляющего из государственных компаний.

Агентство по розыску и менеджменту Активов сообщило, что обратилось к правительству с предложением определить управляющего для Одесского нефтеперерабатывающего завода за специальной процедурой. Об этом говорится в пресс-службе АРМА.

В ведомстве отмечают, что спецпроцедура предусмотрена ст. 21-1 закона об АРМА, а решение было принято с учетом выявления рисков чрезвычайной ситуации техногенного характера на территории предприятия.

«Следовательно, управителя должен определить Кабмин из государственных компаний, способных воплотить наиболее оптимальную стратегию развития завода.

Агентство тщательно проанализировало всю имеющуюся информацию об активе и накануне обращения в Правительство провело консультации с Одесской ОВА, Фондом госимущества и профильными компаниями нефтеперерабатывающей отрасли», - сообщили в АРМА.

Глава АРМА Елена Дума отметила, что стратегическими активами должно управлять государство, ведь только у государства есть ресурс для их сохранения.

«Одесский НПЗ в свое время был одним из самых мощных предприятий в отрасли, однако из-за постоянной смены собственников, многолетний простой и вражеские обстрелы во время войны превратился в довольно сложный объект управления и инвестиций. Поэтому в тесной координации с другими ведомствами прилагаем все возможные усилия для возрождения завода выгодным для государства способом»,- пояснила она.

Ранее АРМА обратилось к Правительству и ВАКС по поводу урегулирования проблемы управления санкционными активами.

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