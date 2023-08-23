В Луцке жители квартиры, уехавшие из дома на несколько дней, застали новых жителей: фото

В квартире поселились летучие мыши.

В Луцке спасатели выселили из квартиры около трех десятков летучих мышей. Как рассказали в Главном управлении ГСЧС Украины в Волынской области, спасателям поступило сообщение о том, что в квартире жильцы обнаружили новых жителей.

«Выяснилось, что в помещении на девятом этаже находится около трех десятков летучих мышей. Очевидно, рукокрылые облюбовали квартиру, где несколько дней никого не было, а окна были открыты», - рассказали в ГСЧС.

Спасатели осторожно выловили летучих мышей, убедившись, что животные целые и невредимые, и выпустили их на улицу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.