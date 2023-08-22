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Законопроект об изменении подходов к оплате труда чиновников доработает рабочая группа

13:25, 22 августа 2023
Руководителем Рабочей группы назначен нардеп Дмитрий Черный, заместителем руководителя Виталий Безгин.
Законопроект об изменении подходов к оплате труда чиновников доработает рабочая группа

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 28 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об изменениях в закон «О государственной службе» о внедрении единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей №8222. Так, внедряется система оплаты по классификации должностей, где должностной оклад, а не премии будет иметь большее значение.

Напомним, законопроект предлагает изменения в статью 50 Закона «О государственной службе» и установить, что размер месячной премии государственного служащего не может превышать 30%, а квартальной 90% размера его должностного оклада за фактически отработанное время в течение месяца или квартала, за который выплачивается премия .

Соответственно, львиной долей того, что будет получать госслужащий (70%) на руки, это будет его должностной оклад вместе с предусмотренными законодательством надбавками.

Также документ предусматривает уменьшение размера надбавок для госслужащих. Согласно проекту, надбавка за выслугу лет на государственной службе устанавливается на уровне 2 процентов должностного оклада государственного служащего за каждый календарный год стажа государственной службы, но не более 30% должностного оклада. Для сравнения действующая норма предусматривает надбавку в 3% должностного оклада на каждый год стажа государственной службы и ограничивает размер надбавок 50% от оклада.

Верховная Рада поручила Комитету по вопросам организации государственной власти доработать законопроект его с учетом поправок и предложений субъектов права законодательной инициативы и внести на рассмотрение во втором чтении.

В свою очередь, Комитет принял решение о создании Рабочей группы.

Руководителем Рабочей группы назначен председатель подкомитета по вопросам государственной службы Дмитрий Черный, заместитель руководителя Рабочей группы — председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин.

К участию в работе Рабочей группы планируется привлечь (с согласия) народных депутатов Украины, представителей Аппарата Верховной Рады, Офиса Президента Украины, Секретариата Кабинета Министров Украины, государственных органов, ученых, международных и отечественных экспертов в сфере государственного управления.

Автор: Наталья Мамченко

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