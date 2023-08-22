Законопроект про зміну підходів до оплати праці чиновників доопрацює робоча група

Керівником Робочої групи призначено нардепа Дмитра Чорного, заступником керівника Віталія Безгіна.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 28 липня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про зміни до закону «Про державну службу» щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад №8222. Так, впроваджується система оплати за класифікацією посад, де посадовий оклад, а не премії, матиме більше значення.

Нагадаємо, законопроектом пропонуються зміни до статті 50 Закону «Про державну службу» та встановити, що розмір місячної премії державного службовця не може перевищувати 30%, а квартальної 90% розміру його посадового окладу за фактично відпрацьований час протягом місяця або кварталу, за який виплачується премія.

Відповідно левовою часткою того, що отримуватиме держслужбовець (70%) на руки це буде його посадовий оклад разом з передбаченими законодавством надбавками.

Також документом передбачається зменшення розміру надбавок для держслужбовців. Згідно з проектом надбавка за вислугу років на державній службі встановлюється на рівні 2 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 30% посадового окладу. Для порівняння чинна норма передбачає надбавку у 3% посадового окладу за кожен рік стажу державної служби і обмежує розмір надбавок 50% від окладу.

Верховна Рада доручила Комітету з питань організації державної влади доопрацювати законопроекту його з урахуванням поправок і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи та внести на розгляд у другому читанні.

В свою чергу, Комітет ухвалив рішення створити Робочу групу.

Керівником Робочої групи призначено голову підкомітету з питань державної служби Дмитра Чорного, заступником керівника Робочої групи — голову підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталія Безгіна.

До участі в роботі Робочої групи планується залучити (за згодою) народних депутатів України, представників Апарату Верховної Ради, Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, державних органів, науковців, міжнародних та вітчизняних експертів у сфері державного управління.

Автор: Наталя Мамченко

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