Чехія суттєво скоротила витрати на біженців з України

Прага скоротила витрати на українських біженців більш ніж на третину.

Фото: minfin.com.ua

У Чехії прийняли рішення про скорочення витрат на біженців з України більш ніж на третину. Це рішення було прийнято для економії коштів у бюджеті, передає Seznam Zprávy.

Як пише видання, у червні Чехія витратила майже 71 млн євро на гуманітарну допомогу та гранти солідарності, а до липня ці витрати впали до 46 млн євро.

За словами міністра праці Чехії Маріана Юречки, зміна умов призвела до значного скорочення витрат. Він зазначив, що деякі біженці залишили країну і повернулися до України, тоді як інші вирішили знайти роботу в Чехії, щоб мати можливість покрити свої потреби.

Зазначається, що наразі в Чехії зареєстровано 325 742 українців з тимчасовим захистом – це одна з європейських країн, яка приймає найбільше українських біженців на душу населення.

Раніше повідомлялось, що Чехія планує платити українським біженцям, аби ті повернулися додому.

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