Чехия существенно сократила расходы на беженцев из Украины

Прага сократила расходы на украинских беженцев более чем на треть.

Фото: minfin.com.ua

В Чехии приняли решение о сокращении расходов на беженцев из Украины более чем на треть. Это решение было принято для экономии средств в бюджете, передает Seznam Zprávy.

Как пишет издание, в июне Чехия потратила почти 71 млн. евро на гуманитарную помощь и гранты солидарности, а к июлю эти расходы упали до 46 млн. евро.

По словам министра труда Чехии Мариана Юречки, изменение условий привело к значительному сокращению расходов. Он отметил, что некоторые беженцы покинули страну и вернулись в Украину, в то время как другие решили найти работу в Чехии, чтобы иметь возможность покрыть свои потребности.

Отмечается, что в Чехии зарегистрировано 325 742 украинцев с временной защитой – это одна из европейских стран, которая принимает больше всего украинских беженцев на душу населения.

Ранее сообщалось, что Чехия планирует платить украинским беженцам, чтобы те вернулись домой.

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